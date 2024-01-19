Москва, 19 января, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Суд 19 января арестовал главу узбекского землячества Усмана Баратова по делу о разжигании розни, сообщили в Следственном комитете.

Кадр из видео Усман Баратов

«По ходатайству следствия в отношении Усмана Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса Баратов вину не признал. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая», — сказано в сообщении управления Следственного комитета по Москве.

Следователи продолжают розыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к совершению преступления, добавили в управлении.

Уголовное дело в отношении Баратова было возбуждено 18 января. Главу узбекского землячества доставили в подразделение СК по Москве для проведения следственных действий.

17 января председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников СВО со стороны Баратова. К председателю СК обратились российские военные корреспонденты, они обратили внимание на пост Баратова в социальной сети «Одноклассники», в котором тот выступил с оскорбительными заявлениями в адрес президента России и участников спецоперации. Участников СВО Баратов в своём посте назвал «петухами».

Сообщение в соцсетях позднее было скрыто, а Баратов заявил, что его страница была взломана, но военкоры отмечали, что между моментом публикации и заявлением о якобы имевшем место взломе прошёл месяц.

18 января руководители узбекских национально-культурных организаций России в своём заявлении назвали высказывания Баратова невежеством и хамством и отметили, что он незаконно позиционирует себя руководителем незарегистрированной межрегиональной организации.