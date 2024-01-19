Челябинск, 19 января, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Крупный пожар на вещевом рынке «Восточный город» вспыхнул в центре Челябинска. Об этом сообщает 19 января пресс-центр МЧС России.

Кадр из видео

По данным ведомства, загорелись павильоны на территории торгового комплекса «Европа — Азия», площадь пожара — 1 тыс. кв. метров. На месте работают 36 специалистов и семь единиц техники.

«Силы и средства наращиваются. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее в Челябинске тушили пожар на крыше торгово-развлекательного комплекса «Мегаполис», там загорелся строительный мусор. Общая площадь горения составила 150 кв. метров, из здания эвакуировали 60 человек.