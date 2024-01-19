Москва, 19 января, 2024, 16:03 — ИА Регнум. ВСУ за неделю потеряли до 395 бойцов на запорожском направлении. Об этом проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что на указанном направлении подразделения ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике 118-й, 65-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины около населённых пунктов Работино, Малая Токмачка, Вербовое Запорожской области.

«Потери противника на данном направлении составили до 395 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны РФ сообщили, что бойцы ВСУ сдались в плен на запорожском направлении в зоне проведения спецоперации. На распространённых кадрах видно, как украинские военные выходят из окопа по одному под контролем российских бойцов.

Так, украинский военный Александр Яковлев рассказал, что начался обстрел со стороны ВС России, затем он и его сослуживцы легли в яму, где находились 20 минут, после чего вышли на поле и сдались в плен. Украинский военный уточнил, что поля заминированы и убежать невозможно. Яковлев также сообщил, что если ему удастся вернуться домой по обмену, то его снова отправят на передний край, поэтому военный предпочёл тюремный срок.

В Минобороны 14 января отметили, что потери украинской армии на запорожском и херсонском направлениях в зоне проведения специальной военной операции за сутки составили до 120 военных.

Отмечалось, что подразделения российской группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике бригад ВСУ и бригад нацгвардии Украины в районах Степового, Вербового, Новопокровки, Работино и Пятихатки в Запорожской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля и гаубицу Д-30

На херсонском направлении российские военные уничтожили также до 60 украинских боевиков, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую установку Zuzana-2 словацкого производства и артиллерийскую установку «Гвоздика», уточнили в Минобороны РФ.