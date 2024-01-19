Москва, 19 января, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Польши объявило о продолжении эмбарго на импорт украинского зерна. Об этом 19 января сообщает пресс-служба министерства в социальной сети.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В министерстве отметили, что эмбарго будет действовать до тех пор, пока внутри Евросоюза не будут разработаны механизмы, которые обеспечат защиту польского рынка.

На фоне появления в СМИ данных о притоке украинского зерна в Польшу в минсельхозе напомнили, что запрет на импорт зерна с Украины продолжает действовать.

«Если кто-то владеет информацией об импорте зерна с Украины, ему следует сообщить об этом факте в правоохранительные органы», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, Венгрия, Польша и Словакия ввели запрет на ввоз украинского зерна и других товаров, игнорируя решение Еврокомиссии не продлевать эмбарго.

В сентябре 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинское зерно нельзя пускать на польские рынки. Он направил Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну украинского зерна. По его словам, Польша не может согласиться на ущерб своему рынку. Моравецкий добавил, что стремится создать условия, которые будут устраивать как Варшаву, так и Киев, но безопасность польских фермеров находится в приоритете. Он отметил, что если Еврокомиссия не продлит эту меру, то власти Польши сделают это сами.

После этого глава Украины Владимир Зеленский пригрозил ЕС международным арбитражным судом, если Евросоюз продлит запрет на ввоз зерна из республики. Он обратился к Европейской комиссии, заявив о нетерпимости к нарушению соглашения об ассоциации и условий свободного рынка.