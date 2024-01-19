Москва, 19 января, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Французский посол Пьер Леви покинул здание Министерства иностранных дел России без комментариев.

Нина Зотина/РИА Новости

Он пробыл там чуть менее часа. После разговора с российскими дипломатами Леви отказался отвечать на вопросы СМИ.

Ранее сообщалось, что 19 января он прибыл в здание МИД РФ на Смоленской площади.

Как передавало ИА Регнум, поводом для вызова посла в МИД РФ стал факт того, что в числе погибших и раненых иностранцев, которые воевали на стороне ВСУ, были и французы. Минобороны РФ информировало 16 января, что российские военные уничтожили в Харькове более 60 боевиков, основу которых составляли французские наёмники. В результате высокоточного удара по пункту дислокации наёмников здание было полностью разрушено, отметили в Минобороны.

Французский МИД отказался признавать присутствие соотечественников, воюющих в составе ВСУ, назвав это грубой манипуляцией России. У Франции нет наёмников ни на Украине, ни где-либо ещё, подчеркнули в министерстве.

Заявления России о том, что на стороне ВСУ воюют иностранные наёмники, каждый раз подтверждаются, констатировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.