Москва, 19 января, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Средства массовой информации Франции крайне скупо отреагировали на сообщения об уничтожении в Харькове на Украине французских наёмников. При этом обычно смерть своих соотечественников за рубежом они освещают очень активно, сообщает «РИА Новости».

Zabi Tamanna/Global Look Press

«Большинство французских изданий, в частности Point, Figaro, Sud Ouest, а также телеканалы France 24 и BFMTV описывали ситуацию сухо, при этом ставили под сомнение заявления Минобороны России фразой о том, что «утверждения пока не могут быть проверены в независимых источниках», — сказано в обзоре агентства.

При этом МИД России вызвал посла Франции, а Госдума РФ, по словам её председателя Вячеслава Володина, рассмотрит на ближайшем заседании обращение к сенату Франции, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, который запрещает наёмничество, направляет боевиков на Украину, сообщает издание.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны России сообщило, что 17 января ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове пункт временной дислокации, где в основном дислоцировались французские наёмники, отметив, что всего было уничтожено свыше 60 боевиков. Военное ведомство подчеркнуло — большинство из уничтоженных в Харькове на Украине наёмников были гражданами Франции.

В Париже открестились от погибших наёмников французского происхождения. МИД Франции заявил, что в составе ВСУ не было их соотечественников, а сообщение Минобороны России об уничтожении десятков боевиков из Франции в Харькове является грубой манипуляцией русских.

О том, что поводом для вызова посла Франции в российский МИД стал именно этот инцидент с французскими наёмниками, подтвердила представитель министерства Мария Захарова.