Москва, 19 января, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Правоохранители задержали в московском метро мужчину, ранившего ножами двух пассажиров. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Иван Шилов ИА Регнум

«22-летний злоумышленник в пути следования от станции «Лубянка» до станции «Кропоткинская», действуя из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, развязал конфликт с двумя пассажирами метро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант нанёс телесные повреждения ножами двум мужчинам, им потребовалась медицинская помощь. Злоумышленник скрылся с места преступления, но вскоре был задержан.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря уроженец Узбекистана, находясь в одном из московских ТЦ, в ходе внезапно возникшего конфликта, нанёс один удар ножом в область живота знакомому ему мужчине. Потерпевший был доставлен в столичную больницу. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.