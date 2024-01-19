Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах выросла до 1,8 тыс. квадратов
Клинцы, Брянская область, 19 января, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах Брянской области после удара дрона ВСУ выросла до 1,8 тыс. кв. м, сообщили в экстренных службах.
«По уточнённой информации, площадь пожара на нефтебазе составляет 1800 квадратных метров», — сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.
Как передавало ИА Регнум, 19 января глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Над ликвидацией возгорания работают пожарно-спасательные расчёты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра.
Утром 19 января украинский БПЛА сбросил боеприпас на нефтебазу в Клинцах. В результате вспыхнул пожар на нефтебазе.
В помощь пожарным расчётам для тушения нефтебазы в Клинцах прибыл пожарный поезд. Состав оснащен 120 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя.