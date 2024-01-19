Москва, 19 января, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Следователи обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством об аресте главы узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова по делу о возбуждении ненависти, сообщили19 января в суде.

«В суд поступило ходатайство следствия об аресте Баратова, оно будет рассмотрено сегодня», — сообщили «РИА Новости» в суде.

Как передавало ИА Регнум, 18 января в отношении Баратова московские следователи завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти.

Ранее российские военкоры обратили внимание на пост Баратова в социальной сети «Одноклассники». Глава землячества выступил с оскорбительными заявлениями в адрес президента России Владимира Путина и участников спецоперации. Сообщение в соцсетях позднее было скрыто, а Баратов заявил, что его страница была взломана. Военкоры при этом отмечали, что между моментом публикации (16 декабря) и заявлением о якобы имевшем место взломе прошёл месяц. Уголовное дело против Баратова будет контролировать центральный аппарат Следственного комитета.

За дискредитацию добровольцев Росгвардии и фейки о них в России предусмотрено уголовное наказание. Соответствующий пакет законов 25 декабря 2023 года подписал Путин. Поправки внесли в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Статьи о дискредитации Вооружённых сил России теперь касаются и добровольцев Росгвардии. Сроки могут составить до семи и 15 лет лишения свободы.