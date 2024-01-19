Москва, 19 января, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Посол Франции в Москве Пьер Леви прибыл в Министерство иностранных дел России в связи с уничтожением российскими военными пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. О вызове посла днём ранее сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Нина Зотина/РИА Новости Посол Франции Пьер Леви

Посол прибыл в здание МИД РФ на Смоленской площади 19 января.

Поводом для вызова посла в МИД РФ стал факт того, что в числе погибших и раненых иностранцев, которые воевали на стороне ВСУ, были и французы.

Как передавало ИА Регнум, ВС России 16 января высокоточным ударом по пункту дислокации иностранных наёмников в Харькове уничтожили более 60 иностранцев-наёмников, в числе которых, по заявлению Минобороны РФ, было много французов. В результате удара здание, в котором дислоцировались наёмники, было полностью разрушено.

По словам Марии Захаровой, количество французских наёмников — несколько десятков.

При этом МИД Франции отказался признавать наличие соотечественников, воюющих в составе ВСУ, а информацию об уничтожении французских наёмников в Харькове назвал грубой манипуляцией России, написало 18 января Agence France-Presse (AFP).

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 января заявил, что уничтожение французских наёмников в Харькове лишь подтверждает тот факт, что на стороне киевского режима воюет множество иностранцев.

Вместе с тем спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что депутаты Госдумы на ближайшем заседании рассмотрят обращение к парламентариям Франции в связи с присутствием наёмников на Украине.