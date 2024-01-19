Лондон, 19 января, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Положение украинских военных у села Крынки плачевное, заявил разведчик ВСУ, воюющий вместе с морскими пехотинцами на восточном берегу Днепра.

Иван Шилов ИА Регнум

«Скажу вам честно, ситуация плачевная», — цитирует слова украинского военного The Financial Times.

Попытки ВСУ удержать плацдарм в районе села Крынки ослабевают, говорится в материале. При этом ситуацию ещё и усугубляют мороз, трясина и проблемы с логистикой, уточняет издание.

В статье говорится, что украинские военные в попытках попасть на противоположный берег Днепра берут с собой только то, что могут перевезти на небольших лодках. В основном гранатомёты, в очень редких случаях — крупнокалиберный пулемёт, поясняет журналистам разведчик. Поэтому в данной точке российская армия имеет большое преимущество, пишет издание.

«Конечной целью было создание позиции, с которой украинские солдаты могли бы начать новые атаки. Но с каждым днём это становится всё менее вероятным», — цитирует издание слова военного.

На вопрос журналистов, сможет ли Украина удерживать свою базу в районе Крынок, он ответил отрицательно, подчёркивается в материале.

«Дело в том, что морская пехота не смогла поддерживать темп наступления и наверняка давно потеряла инициативу», — пояснил разведчик.

Он даёт в статье прогноз, что ВСУ отступят на оборонительные позиции на западный берег Днепра, иначе рискуют понести большие потери среди самых сильных подразделений.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные пожаловались западной прессе на возрастающее давление со стороны ВС России на другом направлении — под Купянском. Они заявили, что российские бойцы наступают там со всех сторон.

Комбат ВСУ Кирилл Верес заявил, что Украина терпит поражение на всех фронтах. Состояние ВСУ он описал одной фразой: «Мы выживаем».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал атаки ВСУ безуспешными сразу на трёх направлениях: запорожском, донецком и херсонском. Он подчеркнул, что силы противника истощаются, а украинские военные деморализованы.