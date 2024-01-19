Москва, 19 января, 2024, 15:12 — ИА Регнум. В скандале с появлением нацистских лозунгов на доске в одной из московских гимназий появился неожиданный поворот. Как рассказал источник ИА Регнум, проверка следователей показала, что учитель Сергей Аверьянов, написавший на доске «Слава Украине» (внесён Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов), сделал это в профилактических целях.

ИА Регнум

Громкая история с проявлением нацизма произошла осенью 2023 года. Учитель информатики одной из элитных гимназий в Москве, 41-летний Аверьянов, известный в школе как патриот и активист, принимавший участие в фестивале «Духовные скрепы Отечества», внезапно на уроке написал на доске лозунг украинских нацистов «Слава Украине!» и пожелание смерти русским.

Учителя оперативно уволили, в его отношении начали проверку и собирались возбудить уголовное дело. Суд обязал мужчину выплатить штраф за дискредитацию ВС России в размере 40 тыс. рублей.

Однако в ходе проверки правоохранителей учитель заверил, что причиной действий стала свастика, изображённая кем-то из учеников на доске во время его отсутствия. Изобразив далее две оскорбительные надписи преподаватель якобы хотел показать детям, что так делать нельзя.

Следователи установили, что и в самом деле свастику нарисовал на доске ученик девятого класса. С ним провели профилактическую беседу, а в отношении учителя поручили отозвать решение о возбуждении уголовного дела. Однако, вскоре следователи передумали. Инцидент дополнительно расследуют и только после этого окончательно примут решение возбуждать ли дело.

Ранее мать 41-летнего Сергея Аверьянова в беседе с ИА Регнум прокомментировала действия сына. Женщина пояснила, что вообще не слышала раньше от него ни слова об Украине.