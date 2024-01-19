Эр-Рияд, 19 января, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Испанский автогонщик Карлос Сайнс — старший стал победителем ралли-рейда «Дакар» в зачёте внедорожников. Соревнования прошли в Саудовской Аравии с 6 по 19 января.

Xavi Bonilla/Dppi/Global Look Press Карлос Сайнс — старший

По итогам 12 этапов 61-летний испанский гонщик показал результат 48 часов 15 минут 18 секунд.

Второе место занял бельгиец Гийом де Мевьюс, отставание которого составило 1 час 20 минут 25 секунд. Замкнул тройку французский пилот, девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Лёб (+1:25.12).

Сайнс в четвёртый раз стал победителем «Дакара» в зачёте внедорожников. Ранее он побеждал в 2010, 2018 и 2020 годах.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января испанский мотогонщик Карлес Фалькон умер от травм, полученных в результате аварии на ралли «Дакар». Он упал с мотоцикла в конце второго этапа ралли-марафона. Первую помощь ему оказали на трассе, потом доставили в больницу. Там медики выявили у гонщика отёк мозга и другие повреждения, в том числе перелом позвоночника. Фалькон впал в кому, а 15 января скончался.