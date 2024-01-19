Вена, 19 января, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Наручные часы политика и актёра Арнольда Шварценеггера, из-за которых его ранее задержали в аэропорту Мюнхена, были проданы на аукционе за 270 тыс. евро при стартовой цене в 50 тыс., сообщил 19 января австрийский телеканал Puls24.

Gage Skidmore

«Часы, из-за которых у Арнольда Шварценеггера возникли проблемы с таможней в Мюнхене, в четверг были проданы на аукционе за 270 тыс. евро. Причина (увеличения стоимости — Прим. ред.) понятна. Стартовая цена составляла 50 тыс. евро», — сказано в сообщении телеканала.

Швейцарские часы Audemars Piguet были созданы специально для Шварценеггера и выпущены тиражом в 20 экземпляров. Благотворительный аукцион прошёл в отеле в австрийском курорте Гоинг. Общая сумма сделок составила 1,31 млн евро. Средства предполагается направить на экологическую программу, названную «Климатическая инициатива Шварценеггера».

Как сообщало ИА Регнум, Шварценеггер был задержан сотрудниками таможни 17 января в аэропорту Мюнхена. Он собирался вылететь в австрийский Кицбюэль, где планировал посетить Всемирный климатический саммит. Вопросы у сотрудников таможни возникли из-за незадекларированных дорогостоящих часов, их стоимость сам актёр оценил в 20 тыс. евро.

При прохождении таможенного контроля Шварценеггер был задержан. Он заявил, что намеревается продать часы на благотворительном аукционе, однако сотрудники таможни к этому аргументу не прислушались. Шварценеггера допросили, после чего потребовали заплатить 26 тыс. евро за часы, 4 тысячи евро налога и 5 тысяч евро штрафа. Половину этой суммы актёр должен был выплатить наличными, которых у него не оказалось. Офицер сопроводил его в отделение банка.

Немецкая газета Bild позднее сообщила, что скандал вокруг часов повысил их стоимость на аукционе. До задержания в аэропорту Мюнхена Шварценеггер планировал получить за них 20 тыс. евро, а потом поднял стартовую цену в два с половиной раза. В ходе самих торгов цена выросла ещё более чем впятеро.