Мельбурн, Австралия, 19 января, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Тимофеева одержала победу над представительницей Бразилии, 12-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press Мария Тимофеева

Тимофеева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы ни одного эйса, три ошибки на подаче и два брейка.

В четвёртом круге Тимофеева сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева одержала волевую победу над француженкой Диан Парри в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5) в пользу Андреевой.