Женева, Швейцария, 19 января, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Объём избыточных сбережений по всему миру снижается, прежде всего в экономиках развитых стран. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе выступления на Всемирном экономическом форума в Давосе.

Daniel Reinhardt/Global Look Press

«Когда мы смотрим на объём сбережений по всему миру, их было в избытке. Эти избыточные сбережения, особенно в развитых экономиках, снижаются», — сказала Лагард.

По её словам, в мировой экономике наблюдается снижение «избыточных» сбережений с 10% к нулю. Лагард отметила, если принять во внимание ситуацию на рынке труда и снижение сбережений, то потребление больше не является таким «сильным драйвером», как раньше.

Она подчеркнула, что сегодня уже видны позитивные тенденции в мировой торговле после замедления в предшествующие два года.

«В октябре цифры по мировой торговле впервые за многие месяцы пошли вверх. Ещё один положительный фактор, что по всему миру, без учёта зоны евро, по всему миру, инфляция снижается», — пояснила Лагард.

Этот тренд был зафиксирован и в ноябре, заключила она.

Как передавало ИА Регнум, согласно предварительной оценке статистического управления Европейского союза (Евростат), годовая инфляция в еврозоне, по предварительным данным, за 2023 год ускорилась до 2,9%.

В ноябре, согласно данным Евростата, инфляция в еврозоне составляла 2,4%. Таким образом, темпы инфляции выросли впервые с апреля 2023 года.

Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию в декабре замедлилось до 6,1% с 6,9% в ноябре. Цены на энергоносители снизились на 6,7% после падения на 11,5% месяцем ранее. Услуги подорожали на 4%, как и в ноябре.

Потребительские цены в еврозоне в декабре выросли на 0,2% по сравнению с ноябрём, когда они снизились на 0,6%. Кроме того, в сентябре прошлого года ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых.

Таким образом, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и по маржинальному кредитованию увеличены до 4,50% и 4,75% соответственно начиная с 20 сентября 2023 года. Это стало новым историческим максимумом.

Юлия Коваленко, доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова, отмечала в беседе с ИА Регнум ранее, что в ЕС наблюдается стагфляция всей экономики. По её мнению, если власти Евросоюза добьются нормализации отношений с РФ, то выиграть могут все, так как снова заработают старые логистические пути, а рынки наполнятся товарами по приемлемым ценам. Ещё одним важным аспектом станет возобновление туристических потоков как в Россию, так и в Европейский союз.