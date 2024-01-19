Москва, 19 января, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Американская федерация плавания заинтересовалась предложением провести товарищеский матч между национальными командами США и России, заявил 19 января президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

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«Тема не умерла. У меня был телефонный разговор с разными представителями федерации и тренерами. Инициатива им интересна. Сейчас мы продолжаем этот диалог. Когда что-то произойдёт, я точно сказать не могу, но сама идея не отторгается», — сказал Сальников, слова которого приводит «РИА Новости».

Об этой инициативе российской стороны Сальников сообщил в ноябре. Он рассказал, что обратился к руководству американской федерации с предложением провести матч Россия — США сразу после февральского чемпионата мира 2024 года в Дохе.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря в МОК заявили, что допустят российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом национальная символика России и Белоруссии будет запрещена на всех официальных мероприятиях на Олимпийских играх.

18 декабря пловец из Обнинска Михаил Вековищев появился на старте заплыва баттерфляем в Санкт-Петербурге в традиционной русской рубахе. Свой наряд спортсмен назвал «отсылкой» к решению МОК.

Двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников, в свою очередь, заявил, что не намерен участвовать в этих Играх, поскольку не согласен с условиями участия в так называемом нейтральном статусе.