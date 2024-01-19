Москва, 19 января, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с публикациями о драках подростков в Нижнем Новгороде. Об этом 19 января сообщает Lenta.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что жители Канавинского района города жаловались в соцсетях, что подростки-мигранты организовали бойцовский клуб и устраивают потасовки, во время которых старшие обучают младших разным приёмам.

Также граждане обратились в СК с жалобами, в которых высказали опасения за безопасность своих детей.

Как сообщало ИА Регнум, Бастрыкин взял под личный контроль дело с избиением одноклассниками 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле Свердловской области, поручив не только провести полное и объективное расследование произошедшего, но и разобраться в деятельности чиновников.

29 декабря 2023 года братья-пятиклассники из семьи азербайджанских мигрантов К. и Р. устроили «разборки» с другими учениками школы № 56. К. и Р. сперва нанесли удар в лицо мальчику, а затем сбили девочку с ног ударом в висок и начали жестоко бить ногами. При этом их мать снимала избиение школьницы на камеру.

В результате девочка была госпитализирована, по предварительным данным, её здоровью был причинён тяжкий вред — она получила закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота.