Москва, 19 января, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Полковник ВСУ Александр Келембет, причастный к убийству мирных жителей Донбасса, объявлен в розыск и заочно арестован в Москве. Об этом сообщили 19 января в правоохранительных органах.

Кадр из видео Александр Келембет

Келембет — командир 107-го реактивного артиллерийского полка ВСУ. Российские следователи объявили его в международный розыск, уточнил собеседник ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, МВД России объявило в розыск командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергея Бурденюка. Бурденюку 50 лет, его разыскивают «по статье УК РФ».

В декабре российские правоохранители начали розыск командующего воздушными силами Украины Николая Олещука. Ему инкриминируют совершение теракта организованной группой, повлёкшего тяжкие последствия.

В розыск также объявлен бывший командующий сухопутными войсками ВСУ, глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Сухопутными войсками он командовал с марта 2016-го по август 2019 года. За этот период более 180 человек, в том числе несовершеннолетние, получили ранения и погибли в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны Украины.