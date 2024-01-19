Москва, 19 января, 2024, 14:17 — ИА Регнум. В Москве двое мигрантов устроили самосуд над москвичом, которого заподозрили в краже коробки конфет «Рафаэлло».

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Как рассказал источник ИА Регнум, инцидент произошёл 14 января на юго-востоке столицы. 37-летний москвич зашёл в магазин вместе с другом и украл конфеты. Заметившая это администратор сообщила о случившемся охраннику Суннату М., который неофициально работал в торговой точке охранником.

Тот в свою очередь, позвав на помощь товарища Сарварбека, отправился вслед за покупателями. На улице охранники догнали москвичей и попросили вернуться в магазин для оплаты конфет. Мужчины так и поступили. И, когда, казалось, конфликт уже был исчерпан, столкнулись с нападением.

Когда все участники инцидента вышли на улицу, двое мигрантов набросились на мужчин и начали их избивать руками и ногами.

Видео нападения начало стремительно распространяться в соцсетях, и делом заинтересовалась полиция. В итоге в отношении 23-летнего Сарварбека и 25-летнего Сунната возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Правоохранители также расследуют факт кражи, предшествующий драке, и незаконное трудоустройство одного из мигрантов.

Как сообщало ИА Регнум в декабре 2023 года мигранты устроили массовую стычку с полицейскими на московском рынке «Садовод». Конфликт стал следствием неподчинения законным требованиям представителя власти и едва не перерос в массовую драку.