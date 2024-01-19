Хельсинки, 19 января, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Планирующиеся на начало февраля забастовки в Финляндии остановят работу завода по производству боеприпасов. Это снизит их поставки Украине, сообщил директор промышленного предприятия группы компаний Nammo Пекка Химанк.

(сс) wikimedia.org

«Завод не экспортирует ничего напрямую на Украину, но оборонные ведомства и государство экспортируют. Конечно, это отразится на их поставках», — приводит слова Химанка Yle.

Директор затруднился оценить, какой ущерб могут принести заводу забастовки, говорится в материале. При этом он допустил, что дефицит производства может быть восполнен сверхурочной работой в будущем, передаёт издание.

Норвежско-финская группа компаний Nammo производит боеприпасы малого и среднего калибра, следует из информации, представленной на сайте компании.

Как передавало ИА Регнум 28 декабря 2023 года, для забастовок в Финляндии выбрали 1 и 2 февраля. Западные СМИ сообщали, что это политические забастовки, организованные в знак протеста против действий правительства. О предстоящей стачке объявил индустриальный профсоюз Teollisuusliitto. В частности, объединение выступило против реформы рынка труда.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал продолжение поставок оружия Украине со стороны США поступком, выходящим за пределы морали и здравого смысла, поскольку умножает страдания и смерти людей.

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Запад становится соучастником преступлений Киева, поставляя вооружения на Украину.