Москва, 19 января, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Заявления шведского правительства о войне с Россией на фоне решения страны вступить в НАТО свидетельствуют об окончательном разложении правящих кругов Европы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в новой публикации в соцсети X (бывшая Twitter).

РИА Новости / Екатерина Штукина

«Шведы раньше жили счастливо и без всякого НАТО. Потом они решили присоединиться к нему, чтобы защититься от агрессивных русских. И теперь их правительство призывает к войне против России перед вступлением Швеции в альянс… как раз из-за того, что они в него вступают. Ну разве они не идиоты?» — написал он.

Он добавил, что, действительно, происходит окончательное разложение правящих кругов Европы.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр похвалил Швецию, власти которой ранее обратились к гражданам с просьбой готовиться к войне перед официальным вступлением страны в НАТО. Также он призвал готовиться к «тотальной» войне с Россией население всех западных стран.

О возможном вооружённом конфликте между Россией и НАТО заявляли также в Германии. Так, немецкое издание Bild, ссылаясь на секретный документ армии страны, сообщило, что Германия готовится к такому конфликту, который, по предположению министерства обороны ФРГ, может вспыхнуть летом 2025 года.

Информация о «войне» появилась на фоне многотысячных митингов, возникших в странах Евросоюза. 16 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что на сегодняшний день «война не стоит на пороге его страны». Не видит в России прямой военной угрозы и глава финского МИД Элина Валтонен.

Тем не менее 18 января в НАТО информировали, что Североатлантический альянс намерен провести самые масштабные военные учения в истории, которые будут имитировать начало третьей мировой войны.

Президент России Владимир Путин 7 декабря 2023 года заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО.