Москва, 19 января, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Участие президента РФ Владимир Путин в церемонии заливки бетона в основание 4-го энергоблока АЭС «Эд-Дабаа» в Египте готовится. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 19 января.

«Оно (участие Путина) готовится, это очень важная церемония. Продолжается наше сотрудничество с египетскими партнёрами в самых различных областях, это наш очень важный партнёр, в том числе в этой высокотехнологичной области, столь важной для дальнейшего развития Египта», — скалал Песков.

Как передавало ИА Регнум, строительство первой в Египте АЭС началось в июле 2022 года. В мае 2023 года первый бетон залили в плиту энергоблока № 3.

Шестого октября на «Эд-Дабаа» начали монтировать установку первого ядерного оборудования — «ловушку расплава». По этому случаю на объекте провели торжественную церемонию, на которой присутствовали представители «Росатома» и египетской стороны.

В свою очередь Путин в ходе выступления на пленарном заседании «Российской энергетической недели» 11 октября заявил, что строительство российской АЭС в Египте идёт с опережением графика. Он подчеркнул, что это флагманский проект России на Африканском континенте.

Всего на атомной электростанции планируется возвести четыре блока поколения III+ мощностью по 1200 МВт каждый. Для этого задействуют новейшую технологию.