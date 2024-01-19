Москва, 19 января, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Молодой человек из Москвы обналичил 450 000 рублей, но забыл их на крышке банкомата, потому что отвлёкся на незнакомца, чтобы поделиться резинкой для денег. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

13 января в полицию обратился 19-летний предприниматель, он рассказал, что очень глупым способом лишился крупной суммы денег в торговом центе «Афимолл-сити». Парень зашёл туда, чтобы снять деньги со счёта через банкомат. Он обналичил 450 000 рублей, потом достал резинки для денег. Это увидел стоящий сзади мужчина и попросил поделиться одной из резинок с ним.

«Заявитель положил денежные средства на крышку банкомата, после чего достал резинку и отдал ее неизвестному мужчине и вышел из здания на Пресненской набережной. Через 15 минут он понял, что оставил почти полмиллиона на крышке банкомата и вернулся за деньгами, но их уже не было на месте. Ущерб составил 450 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас полиция проводит проверку по заявлению потерпевшего и просматривает записи камер видеонаблюдения, установленных в торговом центре, чтобы выяснить, кто забрал забытые деньги.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве мужчина забыл 1 миллион рублей в банкомате. Он ушёл, не дождавшись подтверждения операции.