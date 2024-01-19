Брянск, 19 января, 2024, 13:48 — ИА Регнум. В городе Клинцы Брянской области эвакуировали жителей частного сектора, находящегося рядом с горящей нефтебазой. Об этом 19 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения», — написал Богомаз.

Он добавил, что специалисты Роспотребнадзора осуществляют контроль предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Как передавало ИА Регнум, Богомаз сообщил, что в Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Над ликвидацией возгорания работают пожарно-спасательные расчёты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра.

Утром 19 января украинский БПЛА сбросил боеприпас на нефтебазу в Клинцах. В результате вспыхнул пожар на нефтебазе. Пламя охватило 1 тыс. кв. м.

В помощь пожарным расчётам для тушения нефтебазы в Клинцах прибыл пожарный поезд. Состав оснащен 120 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя.

Позднее губернатор информировал, что средства ПВО Министерства обороны России сбили ещё два БПЛА самолётного типа над Брянской областью, тем самым предотвратив очередную попытку киевского режима устроить теракт.