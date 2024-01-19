Москва, 19 января, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает 19 января пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Обсуждалась реализация положений концепции внешней политики Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что с докладом выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3860953" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля 2023 года Путин рассказал о новой концепции российской внешней политики. Глава государства подчеркнул, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было. Кроме того, Москва продолжит выступать одним из центров мировой политики и поддерживать мировой баланс стабильности на основе конструктивной повестки, а также намерена активно проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику.