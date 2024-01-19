Москва, 19 января, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Ситуацию в Башкирии, возникшую на фоне приговора экстремисту Фаилю Алчинову (внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов или террористов), нельзя расценить как массовые беспорядки, заявил 19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Я не согласился бы с формулировкой массовые беспорядки и массовые протесты, там есть отдельные проявления, но которые относятся к местным органам власти», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Разбираться в этом — прерогатива местных органов власти, добавил он. Если были какие-то акции, которые не были согласованы, они попадают под определенные статьи, подчеркнул Песков, комментируя возбуждение дела по статье о беспорядках.

«В данном случае я не использовал юридический термин, а понятие, которое определяет количество людей», — заключил Песков.

Как передавало ИА Регнум, ранее в социальных сетях и мессенджерах были размещены призывы к жителям Башкирии выйти на акции у Баймакского районного суда после приговора Алчинову. По информации Следственного комитета России, целью этих призывов была организация массовых беспорядков. Следователи возбудили уголовное дело.

Власти Башкирии отчасти несут ответственность за эту ситуацию, заявил 18 января глава республики Радий Хабиров. По его словам, люди до конца не поняли, кем является Алчинов и его сторонники, поэтому власти покажут их истинное лицо. Хабиров добавил, что примет участие в этой активной работе.