Москва, 19 января, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Оснований для возобновления так называемой зерновой сделки или для заключения нового аналогичного соглашения в настоящее время нет, и дискуссии по этому вопросу не ведутся, заявил журналистам 19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нет, этих разговоров больше не ведётся. Нет никаких оснований для возобновления этих разговоров», — сказал Песков.

Ни одной из условий сделки, в которых была заинтересована Россия, выполнено не было, напомнил Песков.

Те, кто в настоящее время участвуют в экспорте зерна с Украины, должны отдавать себе отчёт в том, что работают с максимальными рисками, добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Регнум ранее, черноморская инициатива (зерновая сделка) при участии России, Турции, Украины и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года. МИД России неоднократно указывал на то, что для её продления нет оснований, так как сделка превратилась в сугубо коммерческий вывоз продукции с Украины в благополучные западные страны, условия российской стороны не выполняются, а морской коридор используется Украиной для военных целей.

В 2023 году после выхода России из этого соглашения Минобороны объявило потенциальными перевозчиками военных грузов все суда, которые идут по Чёрному морю в порты Украины. Решение вступило в силу с 20 июля 2023 года, теперь все страны, под чьими флагами идут корабли, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявили временно опасными для судоходства.