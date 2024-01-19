Москва, 19 января, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС, контакты продолжаются. Об этом 19 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы продолжаем наши контакты. Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 17 января Песков заявил, что работа по интеграции Саудовской Аравии со странами БРИКС продолжается.

Ранее министр торговли Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что королевство официально ещё не стало членом БРИКС, несмотря на полученное приглашение.

Государственный телеканал Саудовской Аравии Al Ekhbariya 2 января известил, что страна присоединилась к БРИКС. В заявлении говорилось, что официально началось полноправное членство королевства в объединении.

С 1 января 2024 года Российская Федерация начала председательство в межгосударственном объединении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). Также новый год начался с присоединения к БРИКС пяти новых членов — Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Ирана и Эфиопии. Таким образом, общее число участников БРИКС возросло до десяти.