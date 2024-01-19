Москва, 19 января, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Только сдержанность и дипломатия могут помочь в условиях зашкаливающей напряжённости на Ближнем Востоке. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 19 января журналистам.

Иван Шилов ИА Регнум

Рост напряжённости на Ближнем Востоке, конфликт Ирана и Пакистана — следствие страшнейшего кризиса вокруг сектора Газа, отметил представитель Кремля.

«Мы призываем все стороны и государства, примыкающие к региону, к сдержанности и дипломатии. Это единственное, что может помочь», — сказал Песков.

Он отметил, что российская сторона постоянно контактирует и с Тегераном, и с Исламабадом.

Как сообщало ИА Регнум, российский МИД на фоне обострения отношений между Ираном и Пакистаном призвал власти этих государств к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов политико-дипломатическими методами. Ранее Иран и Пакистан обменялись ракетными ударами.

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) 16 января заявил, что нанёс удар баллистическими ракетами и дронами по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») на пакистанской территории. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, в результате которого погибли двое детей и ещё трое были ранены.

В рамках пакистанской контртеррористической операции Marg Bar Sarmachar были нанесены удары «по укрытиям террористов» в иранской провинции Систан и Белуджистан. В Иране в результате ракетных ударов со стороны Пакистана погибли семь человек. Пакистан поднял свою армию по тревоге на фоне обострения ситуации с Ираном.

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