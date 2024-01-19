Москва, 19 января, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Наиболее популярными изделиями у россиян в 2023 году стали подвески, кольца и серьги с полудрагоценными камнями. Такие изделия приобретали 70% покупателей, что на 44% больше, чем годом ранее. К таким выводам пришли аналитики «585*ЗОЛОТОЙ», которые изучили продажи сети за прошлый год.

«585*ЗОЛОТОЙ» Эксперты рассказали, как меняется рынок ювелирных изделий

Высоким спросом также пользовались кольца и подвески с драгоценными камнями, бриллиантами, сапфирами, изумрудами, рубинами и жемчугом. Их приобрели на 27% и 23% больше. Аналогичный рост показали и премиальные наручные часы из золота.

К концу 2023 года заметно выросли продажи инвестиционно привлекательных украшений — тяжеловесных цепей и браслетов из золота, изделий с драгоценными камнями. Так, осенью в сети «585*ЗОЛОТОЙ» наблюдали рост продаж золотых браслетов и цепей — на 81% и 51% соответственно, относительно показателей 2022 года. Такой рост аналитики сети связывают не только с маркетинговыми акциями, но и с резким скачком биржевых цен на золото — в сентябре металл подорожал на 78%. Украшения не так быстро реагируют на колебания рынка, как слитки и монеты, но могут начать расти в цене вслед за металлом.

Уже к октябрю цены на ювелирные изделия из золота поднялись в среднем на 30% по рынку. Наиболее значительно выросли на цены на золотые украшения с фианитами — до 27%. Наименьший рост показали изделия с натуральными полудрагоценными камнями — на 4-8%. Однако в сети подчеркивают, что за счет внутренних резервов у компании есть ресурсы для сдерживания цен.

Еще одной важной тенденцией 2023 года стала выросшая доля и роль электронной коммерции на ювелирном рынке. Более 80% покупок здесь совершается через мобильное приложение. При этом по среднему чеку онлайн все же отстает от оффлайна: в случае покупки изделия в более дорогом сегменте украшений, клиенты могут выбирать изделие в сети, но за примеркой и окончательным решением о покупке приходят в магазин.

Аналитики сети ожидают, что в следующем году полновесные золотые изделия в силу своего инвестиционного потенциала останутся востребованными. В более бюджетном сегменте произойдет рост спроса на альтернативные дизайнерские изделия из серебра.

Кроме того, более привлекательными для покупки станут украшения с натуральными драгоценными и полудрагоценными камнями, чья стоимость выросла не так значительно на фоне активного роста цен на изделия с фианитами.

Стабильно востребованными украшениями останутся обручальные кольца из золота, спрос на которые не зависит от колебаний курса и от трендов. Классические модели свадебных колец традиционно составляют топ-5 самых популярных по России товаров из всего ассортимента «585*ЗОЛОТОЙ».

Цены на ювелирные изделия из золота будут расти, так как в продажу поступят украшения из сырья, закупленного на пиковых значениях биржи осенью 2023. Пока эта динамика сдерживается, в том числе, за счет проведения новогодних распродаж.

В свою очередь, доля онлайн-покупок на ювелирном рынке продолжит расти — не только за счет мобильных приложений и сайтов, но и за счет выхода и активного размещения всех крупных игроков на маркетплейсах. Рост прогнозируется до 25%.