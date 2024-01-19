Москва, 19 января, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин окунулся утром в прорубь традиционно по случаю Крещения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Да, традиционно он это сегодня утром сделал по случаю Крещения», — отметил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, праздник Крещение знаменует выход Иисуса Христа на общественное служение. До этого момента Иисус проводил тихую и незаметную жизнь простого ремесленника. Погружаясь в воду в этот день, человек может подчеркнуть свою принадлежность к людям, которые в начале тысячелетия пришли на Иордан.

Существует множество примет, связанных с праздником Крещение Господне. Согласно погодным приметам на Крещение, звёздное небо в ночь на 19 января знаменует обилие грибов по осени. Солнце в сам праздник — предвестник жаркого лета. Сильный южный ветер — к дождливому и прохладному лету, а метель тоже сулит плохую погоду, но уже весной. Но более всего люди обращают внимание, холодно ли в праздник или тепло. Если традиционные крещенские морозы не ударили, значит, нужно ждать перемен.