Париж, 19 января, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал полным безумием резолюцию Европарламента в которой выразили сомнение, что Венгрия способен успешно председательствовать в ЕС, и призвал распустить ЕС. Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Полное безумие. Вчера Европарламент показал, до какой степени Евросоюз является позорной диктатурой, которую необходимо уничтожить как можно быстрее. Он (ЕС) проголосовал за резолюцию, которая осуждает Венгрию больше не получать европейские средства, потому что это государство-член осмелилось принять закон о «национальном суверенитете» против иностранного вмешательства и некоторых проникших в него неправительственных организаций», — написал политик.

В конце публикации Филиппо призвал Францию выйти из содружества.

Как передавало ИА Регнум, 18 января депутаты Европейского парламента поддержали резолюцию, которая в том числе осуждает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за «систематический подрыв ценностей ЕС» и за вето на выделение помощи Украине.

За принятие документа проголосовали 345 депутатов, 104 проголосовали против и 29 воздержались. Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, при этом используются в медийной и политической среде ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.

После этого глава канцелярии Орбана Гергей Гуйяш назвал «бандой лицемеров» руководство Европарламента и Еврокомиссии. Лидеры структур ЕС намерены лишить Будапешт финансирования и права голоса в ЕС, но при этом закрывают глаза на недемократичные действия новых властей в Польше, отметил глава канцелярии.

Гуйяш раскритиковал председателя польского правительства Дональда Туска. Представитель Венгрии заявил, что последний после прихода к власти устроил политические чистки в государственных СМИ и прокуратуре.

Он добавил, что руководство ЕС пытается вмешиваться во внутренние дела стран, проявляя строгость в одних случаях и закрывая глаза в других.