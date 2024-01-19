Вашингтон, 19 января, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Бывший американский разведчик Скотт Риттер принёс извинения от лица народа США россиянам, которые потеряли близких на спецоперации, за роль Вашингтона в развязывании конфликта на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

«Я как американец хотел бы извиниться за то, что мы с вами сделали. Это просто ужасно. Американский народ позволил своим властям вредить России. Надеюсь, что каждая мать, жена, дочь или сын, которые потеряли своих любимых, простят нас. Пожалуйста, простите нас. Мы поступили неправильно», — заявил Риттер.

Он также принёс извинения и жителям Украины, которых «принесли в жертву» из-за конфликта, «причиной которого стали США».

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что трагедии в Донбассе заставили Россию начать спецоперацию.

Российский лидер 7 декабря 2023 года отметил, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.

Президент России 19 декабря 2023 года заявлял, что лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, указал президент.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 27 января заявила о том, что Североатлантический альянс (НАТО) полностью втянут в противостояние с Россией, которое идёт по нарастающей.