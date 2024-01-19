Посол Украины в США заявила, что Киеву нужно даже самое примитивное оружие
Посол Маркарова: Киеву нужно любое оружие, в том числе «самое примитивное»
Давос, Швейцария, 19 января, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Киеву необходимы всякие виды вооружений, в том числе самые примитивные, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова на полях Всемирного экономическом форуме в Давосе.
«Нам нужны все возможности — самые примитивные, но также и сложные», — цитирует её газета Politico.
Посол также отметила, что у Киева, если говорить кратко, «недостаточно оружия». ВСУ активно используют беспилотники, им также могут пригодиться и другие виды вооружений, в том числе электронное оружие, добавила Маркарова.
«Нам всё это нужно», — заключила она.
Как передавало ИА Регнум, 19 декабря 2023 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал данные о потерях ВСУ с начала спецоперации. По его словам, они превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. С февраля 2022 года ВСУ лишились 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолётов, 259 вертолётов, а также 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.
ВСУ только в ходе так называемого контрнаступления, начатого 4 июня 2023 года, потеряли порядка 159 тыс. военных, 121 самолёт, 766 танков, среди которых 37 немецких Leopard, уточнили в Минобороны. Кроме того, Украина потеряла 2348 бронемашин, 50 из которых Bradley.