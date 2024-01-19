Москва, 19 января, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Народный артист России, режиссёр Никита Михалков отреагировал на блокировку его авторской программы «Бесогон ТВ» на платфоме YouTube. Он удивился тому, что она смогла просуществовать там так долго, учитывая её направленность на разоблачение коллективного Запада, говорится в тексте автора в Telegram-канале.

Илья Питалев/РИА Новости Никита Михалков

«Учитывая, насколько острыми, неудобными и даже страшными для коллективного Запада были темы, которые мы на протяжении долгих лет поднимали в наших выпусках, удивительно, что мы смогли просуществовать на этом YouTube так долго. Да ещё я под санкциями больше года… Мы, конечно, готовились к таким конвульсиям Запада. И мы готовы», — написал автор программы.

Никита Михалков добавил, что зрители всё равно смогут увидеть выпуски программы. Они доступны в Telegram-канале и на официальном сайте «БесогонТВ», а также на платформе Rutube.

«Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся — всё, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче. Я буду продолжать», — заявил Михалков.

Как сообщало ИА Регнум, YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «БесогонТВ» 18 января.

В августе прошлого года YouTube удалил канал экс-разведчика Вооружённых сил США Скотта Риттера. При переходе на канал появлялась надпись, что аккаунт заблокирован «за нарушение условий использования YouTube». Риттер критиковал власти Штатов за многомиллиардные поставки помощи Украине, прогнозировал неудачи ВСУ и активно комментировал специальную военную операцию на Украине.