Иркутск, 19 января, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Правоохранители усомнились в том, что именно зарядное устройство для телефона взорвалось в руках у школьницы из Иркутской области, госпитализированной с тяжёлыми травмами. Об этом сообщает 19 января Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

По информации источника, близкого к расследованию, тяжесть травм девочки не соответствует возможной силе взрыва от гаджета. В кухне, где произошёл хлопок, уничтожена мебель и техника, выбиты стёкла.

«У правоохранителей большие сомнения, что телефон и его аксессуары стали причиной столь мощного хлопка», — говорится в сообщении.

На место прибыли сотрудники ФСБ. Родителей пострадавшей школьницы опрашивают. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего (111 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, в Иркутской области госпитализировали 13-летнюю школьницу, которой оторвало кисти рук в результате взрыва. По предварительным данным, когда девочка на кухне играла в онлайн-игру, взорвалось подключенное к сети зарядное устройство. Мать и другие дети в этот момент смотрели телевизор, отец находился во дворе.