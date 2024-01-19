Астана, 19 января, 2024, 12:41 — ИА Регнум. В полночь 1 марта 2024 года Казахстан перейдет на единый часовой пояс — UTC+5 (московское время плюс два часа), сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции республики на официальном сайте ведомства. Сейчас в Казахстане действуют два часовых пояса — UTC+5 и UTC+6.

Иван Шилов ИА Регнум

«Изменения, устанавливающие в Казахстане единый часовой пояс, вносятся в постановление правительства «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

В 00:00 1 марта районные государственные администрации городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетысу и Улытау должны будут перевести местное время на один час назад, следует из постановления.

Единый часовой пояс в Казахстане предложили установить местные ученые и эксперты, поясняют в министерстве. Рабочую группу создали после неоднократных просьб граждан о переходе на более благоприятный часовой пояс, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 апреля 2023 года подписал закон, которым определяется московский часовой пояс в четырёх новых регионах страны. После этого ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области официально вошли в состав территорий, образующих вторую часовую зону (МСК, московское время, UTC+3).