Хельсинки, 19 января, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Финский политик, представитель правой партии «Истинные финны» Яри Налли опубликовал, а затем удалил пост, в котором предложил расстреливать людей, незаконно пересекающих границу. Об этом 19 января сообщила газета Iltalehti.

IMAGO/Heikki Saukkomaa

«Тех, кто пересекает границу без разрешения, будут расстреливать. Это должно прекратиться», — написал Налли на странице в соцсети.

Затем он удалил пост, заявив, что высказал своё личное мнение, которое не является политическим призывом.

Налли занимает пост заместителя уполномоченного партии «Истинные финны» в муниципальном совете приграничного с Россией города Лаппеенранты.

Как передавало ИА Регнум, власти Финляндии не откроют контрольно-пропускные пункты на границе с Россией в феврале. Об этом написала газета Ilta-Sanomat, ссылаясь на источник в правительстве страны.

В ноябре власти Финляндии до 18 февраля закрыли КПП на границе с Россией. Такое решение власти объяснили «наплывом беженцев». Хотя большинство мигрантов — выходцы с Ближнего Востока, Хельсинки обвинил Москву в недостаточно тщательной проверке мигрантов.

В России такие действия и заявления Финляндии осудили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Хельсинки продолжает дистанцироваться от Москвы.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Финляндия отгородила себя от мира и что Запад выстраивает новую заградительную стену.