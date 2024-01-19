Москва, 19 января, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Кот по кличке Твикс потерялся в Кирове после того, как проводница во время стоянки выбросила его из вагона. На кота был оформлен билет, ранее он жил в приюте для животных, рассказала 19 января его хозяйка Владислава Гайфуллина.

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Женщина пояснила, что кота везли в город Тихвин. Недавно семья переехала туда из Челябинской области. Твикса на время оставили у родственников, так как недавно он перенёс заболевание. В январе питомца, взятого три года назад из приюта в Челябинске, повезли «в семью».

«Ездил муж. Он увидел этот очень грустный взгляд, как-то цепляет за душу, и сразу захотел взять. Посмотришь на круглые глазки Твикса, сердце дрогнет, всегда у него такое грустное личико», — приводит «РИА Новости» рассказ Владиславы о том, как у них появился кот.

Твиксом кота назвали из-за его пристрастия к сладкому. Он всегда просил поделиться с ним кексом или выпечкой со сгущёнкой. Владислава добавила, что питомец очень дружелюбный, игривый и любознательный, он любит гулять.

По её словам, маленькая дочка скучает по коту, которого сейчас ищут добровольцы.

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Ранее сообщение о Твиксе появилось в соцсетях. Из поезда его выгнали днём 11 января, хозяева кота объявили вознаграждение за информацию о животном. Транспортная полиция, разбираясь в ситуации, отказала в возбуждении уголовного дела по статье «Самоуправство» в связи с «отсутствием состава преступления».

В пресс-службе РЖД признали, что кота высадили из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург по ошибке. Кот сбежал из купе, и проводница решила, что он беспризорный.

В компании проводят служебное расследование, волонтёры-железнодорожники участвуют в поисках кота.