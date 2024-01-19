Томск, 19 января, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Бывший мэр Томска Иван Кляйн не признал вину в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом он заявил сегодня, 19 января, выступая с показаниями в Советском районном суде Томска.

Фото Валерия Доронина Экс-мэр Томска Иван Кляйн

Напомним, Кляйна обвиняют в том, что он дал незаконное указание подчиненному начальнику департамента дорожной деятельности Томска Сергею Аушеву подыскать стройконтроль, который примет работы по ремонту улицы Большая Подгорная. Ремонт, по мнению обвинения, был выполнен с отступлениями от нормативов, чтобы отчитаться по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», однако они были приняты. Ущерб, согласно обвинительному заключению, составил 74 миллиона рублей.

В своих показаниях в Советском районном суде Томска экс-мэр вину не признал. И сообщил, что ремонт дороги был выполнен в соответствии с ГОСТом, что подтвердили проверки Росавтодора. За выполнение нацпроекта нёс ответственность не мэр, а замгубернатора Шатурный, а за выполнение самих работ — заммэра Черноус и директор департамента дорожной деятельности Аушев. Никакой денежный ущерб администрации города Кляйном причинен не был.

«Я не выдавал незаконных указаний и, более того, никоим образом не предпринимал действий по организации приемки работ на муниципальных объектах в ущерб требований к качеству работ. Целью моей деятельности в должности мэра города Томска являлось создание благоприятной и комфортной среды для жителей нашего города. Поэтому и к подчиненным сотрудникам, каковыми являлся весь штат администрации города Томска, мною предъявлялись понятные требования — дисциплинированность и ответственность за результат», — сообщил Кляйн.

Со слов Кляйна, в Томской области распоряжением губернатора ответственным за реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» был назначен замгубернатора Шатурный. Куратором муниципальной дорожной программы был назначен заместитель мэра Томска по благоустройству Черноус, ответственным исполнителем — департамент дорожной деятельности и благоустройства и его руководитель Аушев.

«Как мэр города Томска я видел свою задачу в обеспечении четкой координации всех специалистов администрации Томска и коммунальных служб города, задействованных в той или иной степени в эксплуатации и содержании дорог. Я обеспечивал общие координационные встречи, давал поручения для выполнения на стадиях подготовки и осуществления работ, осуществлял общее руководство и контроль за общим ходом работ на объектах города. Я также проводил выездные совещания, обсуждал проблемы с работниками, по должности ответственными за организацию работ по ремонту, а именно в части ремонта дорог с профильным замом мэра Черноусом и начальником дорожного департамента Аушевым», — сказал Кляйн.

При этом, по словам Ивана Кляйна, об обсуждаемых на совещаниях проектного комитета проблемах и вопросах специалисты администрации города Томска не докладывали. В связи с этим мэр полагал, что все ремонты идут в штатном режиме — в сроки и в соответствии с требованиями по нормативам качества, установленными национальным проектом.

«По моему поручению от 24.06.2019 о контроле качества ремонта по ул. Б. Подгорная Черноусу «не принимать дорогу по Б. Подгорной, не соответствующей качеству», зам. мэра Черноус отчитался 01.07.2019 о выполнении. Мне никто не пояснил, что в этот момент, к 01.07.2019 подрядчиком были нарушены при ремонте какие-либо требования по качеству или договорные условия контракта. В июле ко мне в кабинет, когда я рассматривал отчеты по ходу мусорной реформы и графики объездов на следующую неделю с управляющим делами Якушевым, пришел директор департамента дорожной деятельности Аушев и сообщил, что в результате конфликта между руководителем контролирующей организации ЦТН Титовой и подрядчиком, который занимался ремонтом улицы Большая Подгорная, директором ООО «Братство» Григоряном Титова отказывается работать с Григоряном», — сообщил Кляйн.

Экс-мэр рассказал, что Аушев предложил ему привлечь специалистов ТГАСУ для проверки — экспертизы работ ООО «Братство», чтобы снять конфликт. Это же предложение, выработанное в департаменте, поддержал и заммэра Черноус.

«При обращениях Черноуса ко мне с какими-либо вопросами, находящимися в сфере его контроля, я всегда отвечал: это ваша зона ответственности, вам необходимо принимать решение. Я искренне не понимаю, почему отсутствие с моей стороны возражений на привлечение специалистов ТГАСУ для проверки или экспертизы работ по ул. Б. Подгорная является незаконным. А как же в таком случае, при конфликте, выяснить, кто прав или виноват? Причем речь тогда шла исключительно по вопросу завышенных требований Титовой относительно продольной ровности. Мне потом объясняли и Аушев, и Черноус, что есть ГОСТовский норматив, и Григорян его выполнил. Я никаких указаний о порядке исполнения контракта, о приемке работ, их оплате ни Черноусу, ни Аушеву не давал», — добавил в суде Кляйн.

Экс-мэр сообщил, что только в рамках уголовного дела вынужден был разбираться в тонкостях условий муниципального контракта. Но в 2019 году с условиями муниципального контракта и с подрядчиком работали и взаимодействовали ответственные по должности сотрудники администрации. Поэтому по вопросам соблюдений договорных условий контракта обращались точно не к Кляйну. Кроме того, все обращения к мэру имеют свой путь и фиксируются в документообороте.

«Следуя материалам дела, разрешения на ОРД с прослушиванием моих разговоров в рабочем кабинете, в комнате отдыха в 2019 году выдавалась и осуществлялось службами сплошным методом. Поэтому я уверен, если бы такого рода разговоры, сообщения, доклады имели место, сведения были бы в материалах дела. Но их в материалах дела нет. Собственно, мое участие в обсуждении вопросов ремонта Б. Подгорной было исчерпано получением информации от Аушева С. В., Черноуса В. М. о конфликте подрядчика и строительного контроля и предложения привлечь экспертов ТГАСУ для проверки работ и разрешения конфликта», — сказал Кляйн.

Далее уже оплата работ, по показаниям Кляйна, осуществлялась без какого-либо его вмешательства или участия, каких-либо указаний о приемке и оплате работ ни 30.08.2019, ни 08.10.2019, ни 09.10.2019 он не выдавал. Результаты ОРД по прослушке телефонов в указанные даты в уголовном деле отсутствуют. «К оплате работ я не имею никакого отношения и никому указаний не давал. Оплата авансов производится автоматически в размере 30% от стоимости контракта по распоряжению администрации, а когда иные платежи производились, меня даже в городе не было», — сообщил экс-глава Томска,

«Кроме того, муниципальный контракт с ООО «Братство», который был заключен по итогам аукциона, со мною также никто не обсуждал. Единственный вопрос, который мне потом озвучивали, — это нормативность по ГОСТу, которая по результатам ремонта была подрядчиком достигнута. Прокурор обоснования своего иска в суд не представил. Мне очень сложно защищаться в таком случае от заявленных ко мне претензий. Непонятно, в чем такие претензии заключаются, если дорога по ул. Б. Подгорная используется и признается по результатам ежегодных диагностик нормативной и пригодной для эксплуатации, — сказал Кляйн. — Мне не хочется комментировать все, что произошло здесь с представителем потерпевшего Малышевой Е. В, допущенной судом для участия в процессе в качестве представителя потерпевшего на основании действующей доверенности. Полагаю, что как раз ею и было высказана правовая позиция, основанная и на законе, и на фактических обстоятельствах. Инициированный судом повторный допрос иного представителя потерпевшего Герасимова, высказавшего без ссылок теперь уже на закон иную точку зрения по иску прокурора, полагаю был вызван давлением со стороны прокуратуры и следственных органов. Пояснения Герасимова полагаю недопустимым доказательством, с учетом стадии и способа их появления в судебном заседании».

«Таким образом, я не злоупотреблял своими должностными полномочиями, не давал указания Аушеву по перечню, изложенному в обвинении: подыскать иную организацию строительного контроля и заключить с ней договор об оказании услуг стройконтроля датами фактического производства работ в период осуществления строительного контроля МБУ ЦТН; принять выполненные ООО «Братство» работы и подписать акты КС-2 и справки КС-3; обеспечить подписание исполнительной документации представителем привлеченной организации датами фактического производства работ без устранения выявленных МБУ ЦТН недостатков; произвести оплату работ. Я не склонял Аушева С. В. к злоупотреблению своими полномочиями. Я не придумывал никакой схемы, не организовывал преступной группы. В материалах дела не содержатся факты, доказательства по этому обвинению. Также нужно отметить что результаты выполнения национального проекта оцениваются по результатам диагностики, проведенной привлеченной по результатам аукциона для этих целей организации, а не по условиям контракта. Диагностика осуществляется по двум показателям — продольная ровность, определяемая по ГОСТ 50 597-2017, и наличие дефектов дорожного покрытия. Результаты диагностики улицы Б. Подгорная за 2019, 2020, 2021 годы свидетельствуют о её нормативности после ремонта, безопасности для эксплуатации, в связи с чем обвинения меня в умысле на предписанные мне действия в целях достижения отчетных показателей национального проекта БКАД опровергаются представленными доказательствами. Соответственно, никем из работников ДДДиБ ложных данных в отчеты от ДДДиБ не вносилось. Мне также хотелось бы отметить, что и действия работников ДДДиБ и в первую очередь Аушева С. В. соответствовали закону и условиям муниципального контракта, предусматривающего, в том числе, право заказчика на принятие работ при несогласии с выводами привлеченного строительного контроля. Нельзя так портить людям жизнь!» — закончил свое выступление в суде Иван Кляйн.