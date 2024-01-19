Москва, 19 января, 2024, 12:56 — ИА Регнум. У российского поезда для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) будет восемь вагонов и четыре класса обслуживания, а также вагон-бистро с баром, заявил глава РЖД Олег Белозёров.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«В новом высокоскоростном составе будет восемь вагонов. Мы уже утвердили внешний вид. Предусматриваем четыре класса обслуживания: первый, бизнес, комфорт и базовый. Будут оборудованы игровая зона для детей, кухня с баром в вагоне-бистро», — рассказал Белозёров во время выступления на выставке «Россия» на ВДНХ.

Как сообщало ИА Регнум 15 декабря 2023 года, Владимир Путин допустил в перспективе строительство высокоскоростных железных дорог до Донецка и Луганска.

В августе прошлого года глава государства заявил, что настало время для реализации проекта строительства ВСМ между Москвой и Петербургом. Благодаря высокоскоростной магистрали пассажиры смогут сократить время пребывания в пути между столицами с 4 часов до 2 часов 15 минут.

Также Владимир Путин сообщил, что обсудит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском. В числе других обсуждаемых маршрутов — строительство ВСМ до Адлера, Воронежа, Нижнего Новгорода, Казани и далее в восточную часть страны.