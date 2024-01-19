Тбилиси, 19 января, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Грузия ждёт извинений от лидера киевского режима Владимира Зеленского и президента Молдавии Майи Санду, а также ряда европейских государств, которые не раз критиковали власти страны якобы за ненадлежащее обращение с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в тюрьме. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире первого канала Грузии.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Президент Молдавии Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский

Как отметил политик, из заключения Европейского комитета стало известно о том, что Зеленский, Санду и некоторые европарламентарии лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили.

«Сегодня мы узнали, что многие западные политики опозорились перед Грузией и грузинским народом, так как зря обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. Мы об этом узнали и поэтому ждём, что эти люди извинятся, однако это иногда менее ожидаемо», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, Саакашвили был заключён под стражу 1 октября 2021 года, после того как вернулся в Грузию. С первого дня он объявил голодовку, не называя причины. Впоследствии он неоднократно заявлял, что отказывается от медицинской помощи, выражая недовольство условиями содержания в тюрьме. В итоге экс-президент добился, что его 20 ноября 2021 года перевели в горийский госпиталь, где он восстанавливался после голодовки.

Министерство обороны Грузии 19 ноября 2021 года опубликовало официальную информацию о военном госпитале в городе Гори, в который грузинские власти намерены перевести бывшего президента Михаила Саакашвили. В заявлении утверждалось, что персонал госпиталя состоит из высококвалифицированных врачей различных специальностей, а сам госпиталь оснащён новейшим медицинским оборудованием, отвечающим современным требованиям и стандартам в области медицины. В общей сложности госпиталь насчитывает в своём составе 14 отделений, в том числе отделение реанимации и неотложной помощи.