Москва, 19 января, 2024, 12:22 — ИА Регнум. В отношении звезды сериала «Триггер» Анатолия Руденко возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. Самого актёра отпустили под обязательство о явке.

«В отношении актера Анатолия Руденко возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков без цели сбыта). Максимальное наказание по данной статье — три года лишения свободы», — сообщили правоохранительные органы агентству ТАСС.

Актёра задержали в Москве с наркотическим средством. Отмечается, что поздно вечером 17 января сотрудники ДПС остановили для проверки такси на улице Антонова-Овсеенко, поскольку пассажир занервничал, то его также решили досмотреть.

Позже стало известно, что Руденко мог прятать наркотическое средство в трусах. По его данным Telegram-канала «112», пакетик с порошком был приклеен скотчем к телу актёра в районе паха. Уточнялось, что вес наркотика 0,57 грамма, вещество было изъято, с актёром проводятся следственные действия.

Известность российскому актёру театра и кино Анатолию Руденко принесли роли в сериалах «Две судьбы», «Каменская», «Триггер» и «Возвращение Мухтара».