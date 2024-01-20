Москва, 20 января, 2024, 11:30 — ИА Регнум. В течение новогодних праздников по всей России проходила «Ёлка желаний», в рамках которой исполнялись детские мечты. Для участников программы чудеса продолжаются. Председатель ФОМС Илья Баланин исполнил мечту 11-летнего Эдуарда из Уфы. Мальчику подарили специальную шведскую стенку для занятий лечебной физической культурой.

Пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования Глава ФОМС исполнил детскую мечту из Уфы

У Эдуарда диагностирован ДЦП. Мальчик очень любит заниматься с инструктором лечебной физкультуры и мечтал о спортивном оборудовании, чтобы выполнять более сложные упражнения, вырабатывать новые навыки и продолжить укрепление мышц.

Кроме того, Эдуард любит смотреть мультики и слушать песни группы «Алиса». Он поблагодарил Илью Баланина за исполненную мечту и пожелал крепкого здоровья.

Для таких детей, как Эдуард, работает детский реабилитационный центр «Кораблик» Минздрава России, открытый 1 июня 2023 президентом РФ Владимиром Путиным. На сегодняшний день центр оказал помощь уже почти двум тысячам детей с различными заболеваниями. В центре «Кораблик» проходят комплексное восстановление дети со сложными заболеваниями из всех регионов, включая новые.