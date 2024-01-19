Иркутск, 19 января, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Зарядное устройство мобильного телефона взорвалось в руках 13-летней девочки в Иркутской области. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии, сообщает 19 января Telegram-канал «112».

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Школьница была дома на кухне и играла в онлайн-игру, пока её смартфон заряжался. Раздался громкий хлопок, на кухню бросились мать и другие трое детей, смотревшие в другой комнате телевизор, и отец, находившийся во дворе.

Девочку они увидели лежащей на полу в крови, взрывом ей оторвало кисти рук. Ребёнок также получил множественные рваные раны головы, грудной клетки, живота и ног. Мать вызвала скорую и сама повезла дочь навстречу медикам.

Школьнице провели экстренную операцию, из тела вытащили осколки пластика.

Вероятно, замыкание произошло в тот момент, когда девочка стала отключать блок питания от сети. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Ингушетии семилетнего ребёнка госпитализировали с серьёзными травмами лица после того, как в костре, возле которого он играл, сдетонировала батарея от телефона.

В Кургане семилетний ребёнок погиб в результате взрыва в общежитии, причиной стал заряжавшийся телефон.

Школьника в городе Волгограде госпитализировали с ожогами кистей рук, полученными из-за телефона. Устройство 11-летний мальчик держал в кармане брюк, в какой-то момент оно стало нагреваться, а потом загорелось у него в руках.