Москва, 19 января, 2024, 11:47 — ИА Регнум. В Москве сотрудники таможенной службы обнаружили в посылке ритуальную флейту буддистов из человеческой кости, сообщили в пресс-службе ФТС России.

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Отмечается, что сотрудники сканировали почтовую посылку, которая приехала из Германии. В документах сообщалось, что это якобы музыкальный инструмент.

Однако таможенники извлекли завёрнутую в газету полую кость с вырезанным трезубцем и авторским клеймом.

По данным экспертизы, это ритуальный Канглинг, который используется в тибетской практике для обряда чод, его изготавливают из человеческих костей и обтягивают кожей.

По данным ведомства, это был современный экземпляр, не являющийся культурной или палеонтологической ценностью.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года россиянин пытался отправить почтой из Якутии в США череп шерстистого носорога ― ископаемого животного, вымершего более 10 тыс. лет назад. Незаконную переправку редчайшего образца древнего млекопитающего пресекли российские таможенники.

Правоохранительные органы возбудили административное дело, но на его рассмотрение владелец не явился. Суд признал имущество бесхозным и обратил культурную ценность в собственность государства. Череп носорога передали представителям Минкультуры.