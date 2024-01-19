Лондон, 19 января, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Жители Великобритании рискуют остаться без национального блюда фиш-энд-чипс (от англ. Fish and Chips — филе трески в кляре, подаваемое с картофелем фри). Любимое лакомство британцев может пропасть с прилавков кафе и ресторанов в том случае, если Россия запретит вылов рыбы в Баренцевом море английскими траулерам, пишет газета Daily Mail.

Cezary Kowalski

В публикации газеты сказано, что любимое блюдо британцев может исчезнуть из рациона из-за «планов Кремля» разорвать десятилетние соглашения, разрешающие судам Великобритании ловить пикшу и треску в морях российской Арктики.

Так, по данным издания, в 2023 году в Баренцевом море выловлено 566 784 тонны трески.

Издание напомнило, что судам было разрешено рыбачить вдоль побережья российского Кольского полуострова в Баренцевом море и к востоку от мыса Канин Нос почти 70 лет и даже в разгар холодной войны.

Авторы DM предположили, что Россия объявила Британии «рыбную войну», отметив, что правительство РФ в ответ на санкции Лондона, поддержало законопроект, по которому Россия выйдет из соглашения 1956 года и запретит Британии добывать свои «почитаемые запасы трески и пикши».

Советско-британское соглашение о рыбном промысле

Соглашение между СССР и Великобританией было подписано 25 мая 1956 года в Москве. Документ предоставлял право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря. Соглашение заключалось сроком на пять лет, его продлевали до тех пор, пока одна из сторон не пожелает расторгнуть его. Согласно документу, прекращение соглашения не несёт серьёзных экономических и внешнеполитических последствий для России.

Российские власти готовы денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве после того, как в марте 2023 года Лондон исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Так, в Британии ввели дополнительный тариф в размере 35% на ввоз в страну некоторых российских товаров. Сделано это якобы для «нанесения максимального ущерба российской экономике, минимизировав негативные последствия для Великобритании».

Денонсация соглашения

Как передавало ИА Регнум, правительство РФ 18 января одобрило закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Соответствующий документ рассматривали во время заседания кабмина.

Отмечалось, что с предложением о денонсации соглашения выступили Министерство сельского хозяйства и МИД России.

Запрет рыбного импорта

Вместе с тем в июле 2023 года в России ввели запрет на импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных государств.

По данным Минсельхоза, в России достаточно мощностей для полного обеспечения потребности жителей в морепродуктах. Ограничение на их импорт даст российским компаниям возможность расширить производство и увеличить число рабочих мест.