Клинцы, Брянская область, 19 января, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз обнародовал новые данные и кадры масштабного пожара, возникшего на нефтебазе города Клинцы после атаки украинского дрона утром 19 января. Он отметил, что в сложных и опасных для жизни условиях огнём борются более 140 человек. Руководит тушением пожара начальник Главного управления МЧС региона Вадим Уваркин.

Губернатор Брянской области Брянская область. В Клинцах после атаки беспилотника горят четыре резервуара с нефтепродуктами

Глава региона также напомнил, что горят четыре резервуара с нефтепродуктами, а пожару присвоен повышенный ранг сложности.

«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам», — пояснил Богомаз.

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Ранее Богомаз отмечал, что после утренней атаки украинского беспилотника последовала ещё одна: дроны уничтожены над Погарским и Унечским районами, пострадавших и разрушений нет информировал в Telegram-канале губернатор региона.

Момент взрыва в Клинцах опубликовал Telegram-канал «112». Судя по кадрам, снаряд попал в среднюю часть производственного сооружения, разнося по округе обломки. Кадры того, как над городом поднимается огромное облако чёрного дыма, обнародовал ещё и Telegram-канал «Город Брянск».

Оперативные службы отмечают, что площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. м.

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Богомаз поведал, что сам дрон был подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ, но при его уничтожении произошёл сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы.

Брянский губернатор подчёркивал также, что произошло возгорание резервуаров в обваловании (бетонном ограждении, предназначенном для защиты окружающей среды от разлива содержащихся жидкостей — прим. ИА Регнум).

Губернатор Брянской области Руководит тушением пожара в Клинцах после атаки беспилотника начальник Главного управления МЧС региона Вадим Сергеевич Уваркин

Первоначально к работе были привлечены расчёты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра с 13-ю пожарными автоцистернами. Затем им в подмогу прислали пожарный поезд с 120 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя, информировала Московская железная дорога (МЖД) в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, попытка киевского режима совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам в Брянской области была совершена 19 января около 06:40 мск. (совпадает с московским). Минобороны РФ подтвердило, что дрон был уничтожен в небе дежурными средствами ПВО. Позже сбили ещё два беспилотника.

В ночь с 15 на 16 января российские средства противовоздушной обороны отразили атаки украинских боевиков,уничтожены несколько беспилотников в Воронежской и Белгородской областях.