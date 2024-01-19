Москва, 19 января, 2024, 11:37 — ИА Регнум. На участках федеральных трасс в республиках Марий Эл, Татарстан и Башкортостан и Оренбургской области из-за непогоды ограничено движение транспорта. Об этом 19 января сообщили в ГУ МЧС по Оренбуржью и ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Оренбургской области запрещено движение пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков на трассе М-5 «Урал» со 1194-го по 1370-й км трассы М-5 «Урал» — от населённого пункта Северное до села Старый Буздяк в Башкирии. Причиной ограничений стали метель, сильный ветер, ограниченная видимость.

В «Волго-Вятскуправтодор» сообщили, что с 6:00 мск 19 января вводится временное ограничение движения междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых транспортных средств на участках автомобильных дорог федерального значения.

В Татарстане временное ограничение для всех видов транспорта ввели на участке федеральной трассы М-7 «Волга» с 735-го по 1169-й км.

В Марий Эл ограничение введено на трассе Р-176 с 19-го км по 87-й км и с 94-го по 135-й км, а также на трассе А-295 на участке с 8 по 95 км. Кроме того, движение запрещено на трассе Р-177 с 186-го по 353-й км и на трассе Р-176 с км 18-го по 47-й км.

Как передавало ИА Регнум, из-за сильного снегопада пробки на дорогах Москвы 18 января достигли девяти баллов из десяти возможных. Наибольшие трудности дорожного движения наблюдались в центре города, особенно на Садовом, Бульварном и Третьем транспортном кольцах, а также на некоторых участках МКАД.

Ранее было объявлено штормовое предупреждение о сильном снегопаде до утра 19 января. По данным главной метеостанции Москвы на ВДНХ, температура воздуха к вечеру 18 января составила минус 10,8 градуса.